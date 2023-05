»Nas je voda prišparala, a vse naokoli je tragedija«

»Ravno odhajam iz Ravenne, peljem se proti Trstu, ker jutri delam tam. Vozim po edini cesti, po kateri je trenutno mogoče zapustiti Ravenno, to je Romea, ki gre proti Benetkam. Vse ostalo je zaprto ali poplavljeno,« pove Astrid Cossutta, psihoterapevtka kriškega rodu, ki ima ordinacijo tako v Ravenni kot v Trstu.

Kako je na vašem koncu?

Situacija je nepopisna. V centru Ravenne nas je voda sicer prišparala, ampak vse naokoli je tragedija. Včeraj so v eni noči evakuirali 13.000 ljudi iz raznih predelov mesta.

Kam odhajajo ti ljudje?

Osebno sem vzela k sebi domov dve družini. Eno poznam, druge pa ne. Z njimi so tudi pes in dve mački. S civilno zaščito sem organizirala evakuacijo treh mojih pacientov, ki so bolj ranljivi in živijo blizu reke.

Kaj pa preostali, ki nimajo nikogar, ki bi jih gostil?

V šolah, telovadnicah, kinodvoranah in muzejih so uredili zbirne centre. Nekateri hoteli in sobodajalci v okolici dajejo sobe na razpolago brezplačno ali po simboličnih cenah.