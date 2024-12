Nataša Pirc Musar pri papežu Frančišku

Papež Frančišek je danes zjutraj v Vatikanu sprejel slovensko predsednico Natašo Pirc Musar, ki se je nato srečala z vatikanskim državnim tajnikom (zunanjim ministrom) Pietrom Parolinom in njegovim namestnikom, monsinjorjem Miroslavom Wachowskijem. V Vatikanu odgovarja za odnose z državami.

Srečanje med papežem in predsednico je trajalo skoraj pol ure. Kot poroča vatikanski tiskovni urad sta sogovornika soglašala, da so odnosi med Slovenijo in Svetim Sedežem zelo dobri, govorila sta tudi o še nekaterih odprtih vprašanjih med slovensko državo in Cerkvijo, pri čemer sta izpostavila vlogo in doprinos Cerkve v slovenski družbi. Beseda je tekla tudi o položaju na Zahodnem Balkanu in o zelo težki mednarodni situaciji, začenši z vojnama na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.

Trenutno se Nataša Pirc Musar nahaja na Kvirinalu na delovnem kosilu z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Predsednica se je neformalno srečala tudi s slovensko senatorko Tatjano Rojc.