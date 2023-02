»Ne napetostim ob dnevu spomina na fojbe«

»Slovenija si želi, da bi obeleževanje dneva spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre v Italiji potekalo čim bolj mirno in v znaku sprave ter da bi se izogibali retoriki, ki bi na eni in drugi strani podžigala strasti, predvsem tiste negativne,« meni državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin.

V izjavi za medije je dejal, da bo zunanje ministrstvo naredilo vse, kar je v njegovih pristojnostih, da bo 10. februar minil čim bolj mirno in konstruktivno. Osrednja spominska prireditev bo, kot vedno, na fojbi pri Bazovici. Prireditelji neuradno računajo na navzočnost predsednice vlade Giorgie Meloni, ki se bo sicer 9. in 10. februarja mudila na vrhu Evropske unije v Bruslju.

Štucin se je v Rimu srečal z ministrom za evropske zadeve Raffaelejem Fittom, namestnikom zunanjega ministra Eugeniom Ciriellijem in z državno sekretarko na notranjem ministrstvu, pristojno za jezikovne manjšine Wando Ferro. Vsi trije pripadajo stranki Bratov Italije.

Ferro je predstavniku Slovenije obljubila čim prejšnji sklic vladnega omizja za slovensko manjšino, ki se ne sestaja že dolgo časa. Priznala je, da so predčasne volitve v Italiji s posledičnimi postopki imenovanja nove vlade dejansko »zamrznili« omizje, tako da naj bi zdaj na nek način nadoknadili zamujeno.