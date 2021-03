Neizpolnjene zaveze o Narodnem domu

Zakaj postopek vračanja Narodnega doma v Trstu miruje? Parlamentarki iz FJK, senatorka Tatjana Rojc (Evropeisti) in poslanka Debora Serracchiani (Demokratska stranka, na fotografiji desno), sta v zvezi s tem pisali ministrici Luciani Lamorgese, ki je resor za notranje zadeve vodila že v prejšnji, Contejevi vladi. Postopku vračanja Narodnega doma namreč sledijo službe na notranjem ministrstvu, kjer pa so se z oblikovanjem nove, Draghijeve vlade karte vnovič premešale. Zamenjali so se namreč državni sekretarji in med temi ni več Achilleja Variatija, ki je doslej sledil vprašanju Narodnega doma.

»Vrnitev Narodnega doma v Trstu je slovesna zaveza italijanske vlade pod uglednim pokroviteljstvom predsednika republike Sergia Mattarelle in se umešča tudi v okvir bilateralnih odnosov med Italijo in Slovenijo. Ta zaveza ostaja iz nepojasnjenih razlogov še danes neizpolnjena,« sta zapisali parlamentarki, ki sta novi vladi očitno želeli dati signal, naj zadeva ne zastane.