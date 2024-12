Neregularnih prehodov meje je manj

Leto 2024, ki se izteka, je tako v Sloveniji kot v Italiji po podatkih oblasti prineslo nižje število neregularnih prehodov meje. Če italijansko notranje ministrstvo redno skrbi za posodabljanje številk, ki zadevajo prihode po morju – po njihovih navedbah se je v državo letos izkrcalo 65.472 oseb, kar je manj kot polovica v primerjavi z letom 2023 (155.115) –, se glede prihodov skozi slovensko mejo moramo nasloniti na oktobrske besede notranjega ministra Mattea Piantedosija. Tedaj je dejal, da je Italija v enem letu od uvedbe nadzora na meji s Slovenijo 21. oktobra lani izsledila 4900 nezakonitih migrantov, kar je polovica manj kot v istem obdobju v letu poprej. Danes pa je podatke za leto 2024 posredovalo tudi slovensko notranje ministrstvo, ki je navedlo, da so na vseh notranjih mejah evidentirali 44.375 nedovoljenih vstopov, kar je skoraj 20 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. To naj bi tudi potrjevalo, da je slovenski »filter« učinkovit, saj je omenjena številka npr. več kot desetkrat večja od števila ljudi, ki so jih nato na meji s Slovenijo izsledili italijanski varnostni organi. V zadnjih nekaj letih poleg tega v Sloveniji opažajo porast tihotapljenja migrantov in drugih kriminalnih dejavnosti, povezanih s tem. Slovenska policija je letos preiskala 475 primerov, v katerih so prijeli 524 tihotapcev migrantov.

K tem številkam prispeva sicer zelo visok upad števila nezakonitih migrantov na Zahodnem Balkanu. Po podatkih Evropske mejne in obalne straže Frontex je v prvih enajstih mesecih 2024 število nedovoljenih prehodov na območju Zahodnega Balkana upadlo za 80 odstotkov. »Ker je državam v regiji Zahodnega Balkana treba pomagati tudi pri upravljanju migracij, so v zadnjem letu okrepili tristransko sodelovanje z Italijo in Hrvaško. Ob različnih priložnostih smo pozvali tudi k čimprejšnjemu podpisu statusnega sporazuma med Frontexom ter Bosno in Hercegovino, ki bo pomembno prispeval k varovanju zunanje meje Evropske unije,« so zapisali na slovenskem notranjem ministrstvu, kjer so v poročilu ob koncu leta izpostavili nujnost sodelovanja vseh deležnikov vzdolž zahodnobalkanske migracijske poti pri upravljanju nezakonitih migracij.

Slovenija skupaj s predvsem omenjenima Italijo in Hrvaško išče rešitve glede nadzora nad prehajanjem meja ter se dogovarja o možnostih za skupne mešane patrulje na meji Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Na ministrstvu poudarjajo, da migracij ni mogoče učinkovito upravljati šele na notranjih mejah posamezne države, temveč je treba varnostna vprašanja reševati v tesnem sodelovanju s širšo regijo ter državami izvora migracij.