Ničla se spet naglo vzpenja

Zračni tlak se je nekaj več kot v 24 urah občutno okrepil. Od včerajšnjih manj kot 990 hektopaskalov, ko je naše kraje prešel ciklon, danes že dosega vrednosti malo pod 1030 hektopaskalov, pri čemer se je utrdil soliden anticiklon, ki nam je med drugim danes zagotovil sončno vreme.

V višjih slojih ozračja se krepi greben toplejšega zraka, ki nam bo tudi v bližnji prihodnosti zagotovil stanovitno vreme. Stanovitnost pa v hladnejših mesecih ni vedno sinonim za sončno vreme, kar se bo zgodilo tudi v prihodnjih dneh. Ob umirjenem ozračju se bo namreč zdajšnja hladnejša prizemna zračna masa ustavila in stagnirala pod toplim višinskim prihajajočim zrakom. Prišlo bo zato do temperaturnega obrata. Poleg tega bo od jutri z jugozahodnimi tokovi v nižjih slojih ozračja tudi že pritekala večja vlaga.

Vremenska slika bo v prihodnjih dneh zato najbolj prijetna v gorah, kjer bo največ sonca, medtem ko bo v nižinah več vlage in oblakov. Ničta izoterma se bo že jutri dvignila nad nadmorsko višino okrog 3000 metrov in bo nato v ponedeljek nadaljevala svoj vzpon predvidoma do nadmorske višine okrog 4000 metrov, kar je povsem poletna vrednost. V gorah se bo ozračje spet občutno otoplilo, v nižinah pa bo otoplitev zmernejša.

Jutri bo že oblačno in povečini suho. Jutro bo še razmeroma mrzlo, čez dan pa bo topleje. V gorah bo več sonca.

V ponedeljek bo oblačno in še bolj vlažno, ponekod bo zamegljeno ali bo nastala megla. V gorah bo povečini sončno in za ta čas toplo.

V torek in sredo bo oblačno in vlažno, ponekod zamegljeno ali megleno. Občasno bodo možne rahle krajevne padavine ali bo rosilo. V gorah se bo nekoliko ohladilo. V torek bo nad nadmorsko višino okrog 2000 metrov lahko rahlo snežilo.