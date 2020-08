Nočejo veleposlanika, čigar oče je bil nacist

Poljska vlada ne mara novega nemškega veleposlanika zato, ker je bil njegov oče eden od pomočnikov Adolfa Hitlerja. Novica, ki je zakrožila svet (v Italiji jo je objavil Corriere della Sera), priča o težkih politično-diplomatskih odnosih med Nemčijo in Poljsko tudi kar zadeva polpreteklo zgodovino. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven je sicer izkušen diplomat (služboval je med drugim v Pragi in na sedežu Nata), njegov oče Berndt pa je do zadnjega stal ob strani Hitlerju v berlinskem bunkerju, kot visoki častnik pa je v bitki pri Stalingradu poveljeval nemški oklepni diviziji. Po vojni je bil obtožen vojnih zločinov, a ga je britansko vojaško sodišče oprostilo, tako da se je Berndt lahko vrnil v nemško zvezno vojsko. Njegov brat in ambasadorjev stric Wessel je aktivno sodeloval v spodleteli zaroti in atentatu proti Hitlerju 20. julija 1944, zaradi česar si je potem sodil sam.

V Berlinu in v Varšavi računajo, da se bo zaplet čim prej rešil in da bo Poljska privolila v imenovanje, afera pa je predmet ostrih medijskih polemik. Na Poljskem je o zadevi slišati različna mnenja. Nekaterim se ne zdi prav, da so Nemci za ambasadorja imenovali »človeka s takšno vprašljivo družinsko zgodbo« (a njegov stric je bil Hitlerjev nasprotnik), drugi pa menijo, da bremena krivd in odgovornosti očetov ne smejo in ne morejo nositi njihovi otroci.