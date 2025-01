Nočna zaprtja na avtocesti A4

Na avtocesti A4 bodo zaradi nameščanja novih prometnih znakov občasno zaprli vozlišče pri Portogruaru. Od torka, 28. januarja, ob 22. uri, do srede, 20. januarja, ob 5. uri zjutraj, bosta zaprti rampa iz smeri Benetk, ki povezuje avtocesto A4 in A28 v smeri Conegliana in rampa iz smeri Conegliana proti Trstu.

Vozila iz smeri Benetk proti avtocesti A28 bodo izločali pri San Stinu, na avtocesto se bodo nato lahko vrnila po obvozu po regionalnih cestah pri Portogruaru. Vozila z avtoceste A28 iz smeri Conegliana, namenjena na avtocesto A4 proti Trstu, bodo izločali pri Portogruaru in se bodo lahko vrnila na avtocesto na cestninski postaji pri Latisani.

Od srede, 29. januarja, ob 22. uri, do četrtka, 30. januarja, od 5. uri zjutraj, bo zaprta rampa iz smeri Trsta proti Coneglianu. Vozniki bodo lahko avtocesto zapustili pri Latisani in po regionalnih cestah zapeljali na avtocesto A28.