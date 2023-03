Nov prometni režim na Škofijah

Na Škofijah bo zaradi vgradnje meteorne kanalizacije več mesecev veljal nov prometni režim. Od torka, 28. marca, pa predvidoma do konca junija bo veljala popolna zapora ceste med odcepom za Tinjan in odcepom za Elerje, obvoz bo možen skozi vas Škofije, povzemajo Primorske novice sporočilo koprske občine.

Zaradi vgradnje meteorne kanalizacije po državni cesti skozi Škofije bo kratek odsek med odcepom za Tinjan in odcepom za Elerje v smeri proti Kopru popolnoma zaprt od torka, 28. marca, do predvidoma 30. junija. Po državni cesti bo možno voziti iz smeri centra Škofij oziroma Trsta do križišča, kjer se zavije levo za Tinjan, naprej pa bo promet potekal izmenično enosmerno, urejala ga bosta semaforja. Voznike, ki bodo na cesto Sp. Škofije-Tinjan dostopali iz smeri Tinjana, Kolombarja, Slatin, Zg. Škofij in Fortece, bodo pri delovišču krožišča, pri odcepu za Tinjan, preusmerili desno proti centru Škofij oziroma Trstu.

Sredi marca smo že poročali, da se je Mestna občina Koper z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) dogovorila, da se do 30. junija začasno ukine cestninjenje na odseku hitre ceste med mejo z Italijo in priključkom Sermin, pri čemer pa za nadaljevanje vožnje po hitri cesti naprej v smeri Kopra ostaja e-vinjeta še naprej obvezna.