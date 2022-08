O kandidaturah DS še nič dokončnega

Na zasedanju deželnega vodstva Demokratske stranke za Furlanijo - Julijsko krajino, ki je potekal v ponedeljek, 1. avgusta, zvečer, ni padla nobena dokončna odločitev glede kandidatur na bližnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo 25. septembra. Člani vodstva so sicer obravnavali imena, ki so jih evidentirali pokrajinski organi stranke (za Trst so to npr. dosedanji parlamentarki Debora Serracchiani in Tatjana Rojc, deželni svetnik Francesco Russo in pokrajinska sekretarka Caterina Conti, med možnimi imeni iz drugih pokrajin pa gre omeniti na primer deželnega svetnika Franca Jacopa in nekdanjega parlamentarca Paola Coppolo). Dokončna odločitev pa ni padla, saj je vodstvo poverilo deželnemu vodji DS Cristianu Shaurliju, naj evidentirana imena posreduje strankinemu nacionalnemu vodstvu v Rim, kjer se bo med 9. in 11. avgustom dokončno odločalo o kandidaturah. Upoštevati bo treba tudi možna zavezništva na levi sredini in s tem povezano porazdelitev kandidatnih mest.

Drugače pa se je na zasedanju ponovno poudaril pomen dela dosedanjih parlamentark, poslanke Debore Serracchiani in senatorke Tatjane Rojc, pri čemer so pri slednji opozorili, da ni delala samo v korist slovenske narodne skupnosti, ampak celotnega ozemlja. Prav tako je bil poudarjen pomen slovenske prisotnosti na kandidatnih listah in v izvoljenih telesih. Tako Serracchianjeva kot Rojčeva bi vsekakor kandidirali na listah v okviru kvote, ki je izvoljena po proporčnem sistemu, medtem ko bi v okrožjih, kjer je predvidena neposredna izvolitev enega parlamentarca, kandidirali vidne nadstrankarske osebnosti, ki so izraz ozemlja in krajevne stvarnosti.