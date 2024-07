Reševalni helikopter je danes zgodaj popoldne posredoval v kraju Pielungo Cerdevol Curnila na Pordenonskem, kjer je 59-letni nizozemski državljan obstal na skali v deročem hudourniku Arzino, v katerem je bilo danes veliko kopalcev, in ni več uspel priti na breg. Reševalec, ki se je s helikopterja spustil v njegovo bližino, mu je vrgel vrv. 59-letnik si jo je privezal okrog pasu, nato ga je reševalec dosegel in ga pospremil na varno, pri čemer sta mu pomagala še dva kopalca, sicer prostovoljna gasilca. Na kraju so bili tudi gorski reševalci iz Maniaga. Posredovanje se je zaključilo ob 14.40.