Odobrena evropska sredstva za prenovo Športnega parka Portorož

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Športni park Portorož. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt v skupni vrednosti okoli treh milijonov prispeval dobrih 479.000 evrov. Projekt obsega prenovo športnih in parkovnih površin ter ureditev infrastrukture za odvodnjavanje.

Cilj projekta, za izvedbo katerega je pristojno ministrstvo za okolje in prostor, je izboljšanje kakovosti prostora, povečanje dostopnosti in funkcionalnosti športnorekreacijskih površin. Obenem projekt predvideva okrepitev urbano zelene infrastrukture v obalnem urbanem okolju, so navedli v sporočilu za javnost.

Izvedba projekta obsega prenovo obstoječih športnih površin ter ureditev novih rekreacijskih in parkovnih površin. Na lokaciji dotrajanih sedmih teniških igrišč je predvidena ureditev igrišč za padel, igrišča za odbojko oziroma badminton ter balinišča.

V sklopu projekta bodo uredili tudi krožno tekaško oziroma sprehajalno pot v dolžini približno 500 metrov, ki poteka po obstoječih poteh med športnimi igrišči. Obnovila se bodo še obstoječa športna igrišča, vključno s teniškimi igrišči, igriščem za mali nogomet in košarko, mini golfom ter servisnimi betonskimi površinami.