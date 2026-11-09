Smučarska skakalka Ema Klinec končala kariero

Dolgoletna slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Ema Klinec, tudi prva ženska slovenska svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani obelodanila konec kariere. To poletje je 28-letnica slavila skupno zmago na poletni veliki nagradi, pred novo zimo pa se je odločila za konec športne poti.

Še konec oktobra je Klinec v Klingenthalu po skupni zmagi poletja dejala, da je vesela uspeha in da bo treba takšne skoke prenesti tudi v zimo. Le nekaj tednov pozneje pa se je odločila za konec kariere.

Po prejšnji sezoni, v kateri se je spopadala z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je morala izpustiti tudi zimske olimpijske igre Milano - Cortina, je Klinec poleti ob vračanju na tekmovanja dobila tudi rezultatsko potrditev, da je dobro delala.

Ob tem je članica kluba Norica Žiri, ki se je na novo sezono pripravljala s svojim klubskim trenerjem Jernejem Kumrom, pred zimo osvojila tudi naslov državne prvakinje.

Med njene največje dosežke šteje naslov svetovnega prvakinje v Oberstdorfu 2021, ki mu je na skupno sedmih SP dodala še tri ekipne kolajne, dve zmagi v svetovnem pokalu in kar 31 uvrstitev na zmagovalni oder na posamičnih tekmah.

Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ko je bila peta na srednji skakalnici, ter v Pyeongchangu 2018, kjer je zasedla 14. mesto. Leta 2016 je v Lillehammerju postala tudi mladinska olimpijska prvakinja.