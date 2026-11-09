Obeta se vlažen in deževen teden, ki se bo zaključil s hladno vremensko fronto

Ciklonsko območje, ki se poglablja nad zahodno Evropo, bo več dni proti nam z jugozahodnimi tokovi preusmerjalo vlažen in razmeroma topel zrak. V prihodnjih dneh bo vreme pogosto oblačno in vlažno, pojavljale se bodo občasne padavine. Jugozahodni vremenski vzorec se bo zaključil predvidoma v petek, ko bo naše kraje dosegla severna hladna vremenska fronta, ki bo prinesla zalogaj padavin in spet nižje temperature.

Danes bo sprva še delno jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Proti večeru bodo v FJK že možne prve rahle krajevne padavine.

Jutri in v sredo bo povečini oblačno z občasnimi rahlimi, lahko tudi v obliki rosenja, do zmernimi krajevnimi padavinami. Vlažno bo, ozračje bo marsikje zamegljeno. Nekoliko topleje bo.

V četrtek bo oblačno in deževno, padavine se bodo popoldne in zvečer nekoliko okrepile.

V petek bo naše kraje dosegla severna hladna vremenska fronta. Padavine se bodo okrepile, vmes bodo lahko tudi plohe in posamezne nevihte. Zapihala bo burja, temperatura se bo spuščala. Meja sneženja se bo v noči na soboto spustila pod nadmorsko višino okrog 1000 metrov.

V soboto se bo vreme izboljšalo, hladneje bo.