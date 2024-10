Olga Voglauer prisegla v slovenščini

Koroška Slovenka Olga Voglauer, članica stranke Zelenih, je na prvi seji avstrijskega parlamenta, ki ravnokar poteka, zaprisegla tudi v slovenščini, navaja liberalni dnevnik Der Standard, pri čemer je edina, ki je zaprisegla v dveh jezikih. Običajni prisegi v nemškem jeziku je pristavila še slovenski »zaobljubim«. Po parlamentarni prisegi pa se je šest poslancev poslužilo dodatnega »Bog mi pomagaj«.

Za predsednika parlamenta je bil na predlog stranke FPÖ kot zmagovalke parlamentarnih volitev potrjen skrajni desničar Walter Rosenkranz, ki je prejel 62 odstotkov glasov, kar je sicer razmeroma malo, saj so jih navadno predsedniški kandidati prejemali vsaj 70 odstotkov, pri čemer pa delež v zadnjih letih upada. Doslej so le Zeleni jasno napovedali, da ne bodo podpirali Rosenkranza in da bodo sedeli v opoziciji, medtem ko se ostali še niso dokončno izrekli.