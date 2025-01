Padel med vzponom v Kanalski dolini

Mlajši moški se je včeraj, (5. januarja) zgodaj popoldne ponesrečil med vzponom pri Tablji v Kanalski dolini. Do nesreče je točneje prišlo na ferati Tenente Ferrante di Ruffano pri Ptičjem potoku. 29-letnik iz Maniaga je padel in s kolenom trčil v steno. K sreči mu je gorniška oprema preprečila, da bi padel v prepad. Ni mogel pa nadaljevati z vzponom in niti se vrniti nazaj.

Gorski reševalci so mu med helikopterjem pomagali priti do nižje skale, s katere so ga nato lažje prepeljali na varno. Reševalna akcija je potekala med 12.15 in 14.15. Moški je nato s prijateljem, ki je bil z njim na ferati, odšel v bolnišnico.