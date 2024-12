Kritična debata o tem, kdo se je sestal z ministrom

Na dnevnem redu včerajšnje seje paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine je bila samo ena točka, in sicer šolstvo. Natančneje je predsednik odbora Marko Jarc podal poročilo o sestanku z italijanskim šolskim ministrom Giuseppejem Valditaro na temo krčenja šolske mreže šol s slovenskim učnim jezikom, ki se je zaključil s predlogom o prenovi sestave in razširitvi pristojnosti deželne komisije za slovenske šole.

Pozitivni izid srečanja, ki je potekalo prejšnji teden v Rimu, so pozdravili vsi člani paritetnega odbora, čeprav ni manjkalo kritik na račun sestave skupine, ki se je srečala z ministrom. Poleg Jarca, podpredsednika paritetnega odbora Paola Rovisa in vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu FJK Igorja Giacominija sta namreč za mizo sedela še predsednik stranke Slovenska skupnost (SSk) Damijan Terpin in senator Meinhard Durnwalder iz južnotirolske stranke SVP.