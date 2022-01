Peter Černic za krmilom celo leto

Petru Černicu so podaljšali mandat v.d. vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino do 31. decembra 2022. To je sicer že pred nekaj tedni napovedala generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame. Černicu je mandat prenehal 31. decembra lani, istega dne pa je Beltramejeva objavila sporočilo, da je parlament v sklopu sprejemanja proračuna sprejel amandma o podaljšanju vseh funkcij, torej tudi Černičeve, do konca leta 2022.

V dokumentu generalne direktorice je med drugim zapisano, da bo goriške liceje Simon Gregorčič in Primož Trubar še naprej vodila Sonja Klanjšček, ki je na tem mestu kot vršilka dolžnosti pred približno letom dni nadomestila ravno Petra Černica, ki je tedaj postal inšpektor za šole s slovenskim učnim jezikom.