Pirc Musar pri Peršmanu izrazila nezadovoljstvo zaradi prepočasnega ukrepanja

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes ob obisku na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli, kjer je lani poleti potekala obsežna policijska racija na antifašističnem taboru, izrazila nezadovoljstvo, ker Avstrija po incidentu po njeni oceni ukrepa odločno prepočasi.

Kot je poudarila v izjavi za medije, se od objave poročila posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva, ki je oktobra lani ugotovila, da je bila uporaba sile na antifašističnem taboru nesorazmerna, nekatera dejanja policije pa nezakonita, ni zgodilo nič.

Kot je še dejala, upa, da bo »Avstrija zmogla izreči opravičilo« za incident, kar da se med koroškimi Slovenci pričakuje, in da bo popravila napake, ki jih je v poročilu ugotovila komisija.

Ob tem je predsednica izrazila željo, da bi Avstrija udejanjila vsaj eno od priporočil komisije, to je izobraževanje policistov o zgodovinskem pomenu Peršmanove domačije. Na tem kraju so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.

V nadaljevanju delovnega obiska bo predsednica v Železni Kapli s predstavniki krovnih in drugih organizacij slovenske manjšine izmenjala poglede na ključna vprašanja obstoja in razvoja te skupnosti. Ločeno se bo sešla tudi s koroškim deželnim glavarjem Kaiserjem na pogovoru o položaju in pravicah slovenske manjšine ter sodelovanju med Slovenijo in avstrijsko Koroško.

Obisk bo sklenila s srečanjem z župani slovenskih in avstrijskih obmejnih občin, ki sodelujejo v okviru Geoparka Karavanke.