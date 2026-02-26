Koprski policisti iščejo voznika, ki je podrl kolesarko

Koprske policiste so včeraj (sreda) ob 19. uri iz SB Izola obvestili, da imajo na zdravljenju kolesarko, ki je bila udeležena v prometni nesreči. Policisti so z zbiranjem obvestili ugotovili, da je 71-letna ženska okrog 14. ure peljala električno kolo v Jagodju. Po klancu je za njo vozil osebni avtomobil, ki jo je prehitel, pri čemer je z zadnjim delom trčil vanjo. Kolesarka je padla in se poškodovala. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomila koželjnico leve roke. Voznik avtomobila je odpeljal naprej ne da bi se ustavil. Vozilo je bilo srednje velikosti, bele barve.

Policisti prosijo voznika oz. morebitne mimoidoče, ki so trčenje opazili, naj se čim prej zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo na 113, da jim pomagajo razjasniti okoliščine nesreče. Očividci lahko prav tako pokličejo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.