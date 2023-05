Pisani Novelliju: »Naj skrbi za pravice furlanske manjšine«

Izjave deželnega svetnika Roberta Novellija (Naprej, Italija), s katerimi se je obregnil ob radijske in televizijske programe v slovenskem jeziku, ki jih predvaja italijanska javna radiotelevizijska mreža RAI 3 bis oz. o nezadostnih urah predvajanj programov v furlanskem jeziku, kažejo v prvi vrsti na njegovo nepoznavanje dejanskega stanja radijske in televizijske programske sheme deželne mreže RAI.

Prav s tem v zvezi je bila na petkovi konferenci, ki se je odvijala v Novi Gorici pod pokroviteljstvom Občine Nova Gorica in Občine Gorica z naslovom »Deželni sedež RAI FJK, načrt za Evropo brez meja«, kot prva točka poudarjena nujnost in potreba po povečanju programskih ur, tako televizijskih kot radijskih, v furlanskem jeziku. To bi botrovalo k ustanovitvi samostojne redakcije ter povečanju dotacij za oddaje v furlanščini. Predlog so podprli vsi soudeleženi govorniki, predvsem tisti, ki so na omenjeni konferenci predstavljali furlansko jezikovno manjšino, saj bi to oplemenitilo in obogatilo ponudbo deželne javne radiotelevizije.

»Kolegi Novelliju svetujem, naj se aktivno angažira pri pristojnih institucijah za uveljavitev zgoraj omenjenih zahtev in predlogov, za še dodatno potrditev jezikovne raznolikosti in kulturnega bogastva naše Dežele, namesto, da se spušča v nazadnjaško kratenje pravic ene manjšine za uveljavljanje druge. Mi ne pristajamo na nizkotna hujskanja in izzivanja ter potrjujemo absolutno angažiranost za to, da se utrjujejo in nadgrajujejo pravice vseh manjšin, v prepričanju, da se da to doseči le s skupnimi predlogi in usklajenim delovanjem,« zaključuje tiskovno sporočilo svetnik SSk Marko Pisani.