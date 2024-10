Plezalko v steni ugriznil modras

V soboto je modras v steni Gradiške Ture ugriznil hrvaško plezalko, poročajo Primorske novice. Hrvaška plezalka, ki je v steni Gradiške Ture s soplezalko plezala v smeri Južni raz, je kljub hudim bolečinam sama poklicala na številko 112 in povedala, da jo je ugriznila kača. Operater iz regijskega centra za obveščanje je plezalko takoj povezal z ajdovskimi gorskimi reševalci. »Pomiril sem jo in ji svetoval, naj se poskuša čim manj premikati in naj si narahlo poveže otečeno roko,« je povedal Robert Kovač, vodja ajdovske skupine GRS Tolmin, ki je v soboto sprejel klic plezalke. Po ugrizu kače je bila seveda zaskrbljena in v paniki. Takoj je aktiviral tudi posadko helikopterja, ki je razmeroma hitro priletela nad steno Gradiške Ture.

Hrvaško plezalko so z vitlom potegnili v helikopter in jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Da bi čim prej lahko poleteli proti Ljubljani, so drugo plezalko pustili v steni. Do nje so na klasičen način priplezali gorski reševalci iz ajdovske skupine ter vipavska dekleta in fantje iz postojnske skupine GRS Ljubljana.

S soplezalko sta priplezali do tretjega raztežaja, približno 180 metrov od začetka smeri. Z vrvno tehniko so jo varno spustili do začetka vstopa v smer, je povedal Kovač. Nato so jo pospremili še do njenega vozila, kjer so jo že čakali ostali člani družbe. Kovač je poudaril, da je šlo za zahtevno stensko reševanje.

Povedal je še, da čas spanja za kače še ni prišel. Po deževnem vremenu so prilezle na sončenje. Ob napovedanem lepem vremenu tako še ostaja tudi velika nevarnost srečanja s kačami, zato je treba biti previden. Plezalka je očitno prijela za skalo, kjer se je kača sončila. Povedala je, da jo je ugriznil modras in da jo zelo boli. Sklepajo, da modras ni bil prav velik. Od zdravstvenega osebja so gorski reševalci kasneje izvedeli, da bo s plezalko vse v redu.