Po Krasu in getu še nabrežje

Na tržaškem nabrežju Nazario Sauro, na imenitni lokaciji nasproti razstavišča Salone degli Incanti, so sredi avgusta odprli restavracijo in aperitiv bar Karaktér. Gre za projekt treh Slovencev s Krasa, ki se jim je ponudila priložnost, da nadgradijo svojo gostinsko pot na eni ključnih točk v središču Trsta.

Trst postaja vse bolj turistično mesto. Ogromno obiskovalcev pride z velikimi potniškimi ladjami, tudi po dve sta privezani naenkrat, vedno več pa tudi na druge načine. Mesto se je v zadnjih letih preobrazilo, krepi se tudi gastronomska ponudba. Ob generičnih lokalih je zelo dobrodošlo, da je vse več tudi takšnih, ki so s svojo zgodbo naslonjeni na katero od tradicionalnih plasti okusov »mesta v zalivu«, v katerem se prepletajo svetovljanska dediščina mesta, pa dediščina habsburške monarhije in kraškega ter istrskega zaledja.

Bunker, Mood, Karaktér

»Prejšnji lastnik, ki je bil tako gostinec kot ribič, se je upokojil, zvedeli smo, da je lokal na voljo, in se odločili, da zagrabimo priložnost,« pove Danijel Lovrečič. V Nabrežini že 25 let vodi pivnico Bunker, izjemno priljubljeno točko z velikansko ponudbo piva in whiskyja. Bunker je referenčen lokal v vsej Italiji in širši regiji, tam sta se med drugimi kalila Jan Zaccaria in Mitja Pertot. Bila sta tudi drugje, Pertot celo v Avstraliji. Pred dobrima dvema letoma sta v sodelovanju z Lovrečičem odprla bistro s široko ponudbo sonaravnih vin in fusion hrano Mood v tržaški judovski četrti, zdaj pa so prišli še na nabrežje. Dogovorili so se, da bo Karaktér vodil Zaccaria, glavni kuhar, ki je prav tako deloval v Mood, pa bo v povsem na novo zasnovani kuhinji Federico Coverlizza.

»Odločili smo se za tradicionalne ribje jedi s kreativnim dotikom. Zelo bomo pazili na kakovost sestavin. Kolikor bo mogoče, bodo ribe in morski sadeži iz našega morja, sicer pa od zanesljivega dobavitelja,« je povedal Zaccaria.

Za začetek ponujajo ostrige, pa klasiko iz Mood, kruh iz vse bolj uveljavljene tržaške pekarne Pagna z normandijskim maslom in tržaškimi slanimi sardoni, kaj surovega in mešano cvrtje. Testenine in rižote so morske, glavne jedi prav tako, najde se kakšna vegetarijansko-veganska jed, sicer kratek jedilni list dopolnjuje tako imenovani dnevni ulov.

Vinska ponudba je sorodna kot v Mood, sloni na sonaravno pridelanih vinih, a je izbor za pikico bolj konservativen in povezan z naborom jedi. »Pred večerjo bomo ponujali aperitiv z ostrigami in še čim,« napove Jan Zaccaria zgodnejše večerno odpiranje Karaktérja, ki bo zaradi izbrane vinske ponudbe, tudi na kozarec, privlačna priložnost.

Na strateški točki

»Za začetek smo zadovoljni. Kljub vročini se je oglasilo že precej domačinov,« je še povedal ondan na terasi gostilne, na katero sredi dneva pada senca visoke palače, z morja pa jo hladi blag maestral.

Strateška točka ponuja veliko priložnosti, pomemben izziv za Kraševce pa bo, kako opozoriti publiko, da presegajo generično ponudbo sosednjih lokalov.

Sašo Dravinec/Primorske novice