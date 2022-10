Po piku žuželke jo je obšla huda slabost

Danes zgodaj popoldne so reševalci službe 118 posredovali v Plodnu, kjer je v bližini sedežnice na območju Pian dei Nidi po piku žuželke 65-letno žensko obšla huda slabost. Doživela je anafilaktični šok. Na kraj sta prišli dve reševalni vozili, eno je ravnokar vozilo po omenjenem območju, priletel pa je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je ženski nemudoma nudilo prvo pomoč, nakar so jo s helikopterjem prepeljali v tolmeško bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je izven življenjske nevarnosti. Anafilaktični šok je v primeru, da ukrepanje ni pravočasno, lahko usoden, ugotavljajo v deželni službi za nujno medicinsko pomoč Sores.