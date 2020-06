Po trčenju zbežali, nato potrebovali pomoč

V četrtek zvečer je voznik avtomobila italijanskih registrskih tablic, ki je iz Ospa vozil proti meji z Italijo, v blagem levem ovinku, le 50 metrov pred državno mejo, trčil v zid. Po trčenju je iz avtomobila zbežalo več oseb. Policisti so ob prihodu na kraj nesreče našli prazen avtomobil. Toda kmalu so se pojavile tri osebe, policisti so ugotovili, da gre za afganistanske državljane, ki so bili v nesreči poškodovani. Med ogledom okolice so nato izsledili še enega afganistanskega državljana in kosovskega državljana.

Policisti so ugotovili, da je avtomobil vozil 25-letni kosovski državljan z italijanskim delovnim dovoljenjem in da so afganistanski državljani v Slovenijo prispeli na nedovoljen način. Prepeljali so jih v izolsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da so bili trije lažje poškodovani, medtem ko je eden utrpel zlom medenice.

Za državljana Kosova, ki je vozil avtomobil, je bilo odrejeno pridržanje in bo podana kazenska ovadba, so sporočili policisti. Obravnavajo pa kaznivo dejanje nevarne vožnje in nezakonit prehod državne meje.