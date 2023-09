Podpisali zadnjo veliko pogodbo projekta za drugi tir

Družba 2TDK je s konzorcijem podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor IGIN, GH Holding in YM Construction danes podpisala pogodbo za tretji sklop del, ki vključuje zaključna dela za zagotavljanje varnega obratovanja proge. Kot so sporočili iz 2TDK, je vrednost še zadnje velike pogodbe v projektu 203,8 milijona evrov brez DDV.

Tretji sklop vključuje izvedbo tirov in tirnih naprav, voznega omrežja, telekomunikacijskih naprav, video in varnostnega sistema, vgradnjo strojne in elektro opreme ter napajanja. Izbrani konzorcij bo določena dela izvajal hkrati z glavnimi gradbenimi deli, podroben terminski načrt izvedbe pa mora podati v 28 dneh po podpisu pogodbe. Obvezal se je, da bodo vsa dela na drugem tiru končana do konca leta 2025.

Dela na drugem tiru so razdeljena na tri velike sklope. Prvi sklop vključuje glavna gradbena dela na odseku Divača-Črni Kal (predora T1 in T2), drugi sklop obsega gradnjo predorov na območju Črni Kal-Koper (T3-T8) ter gradnjo viaduktov Gabrovica in Vinjan, tretji sklop pa zaključna dela, brez katerih proga ne more obratovati. Z njimi se namreč zagotavlja vzdrževanje železniške proge in vgrajenih naprav, varno obratovanje proge ter pogoje za reševanje iz predorov v primeru nesreč (vključno z nadzorom nad obratovanjem vgrajenih sistemov).

V predorih in na viaduktih bodo postavili tir na togi podlagi, na odprtem delu trase pa vgradili klasičen tir na gredi. Vsa dela bodo zaključena do konca leta 2025, leta 2026 pa bo na trasi drugega tira potekalo odpravljanje napak in poskusno obratovanje, so še zapisali v 2TDK.