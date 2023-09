Tatovi so iz stanovanja 51-letne ženske v Basilianu na Videmskem včeraj med 12.30 in 22.30 pokradli zlatnino in ure za skupnih 20.000 evrov. V stanovanje so vstopili po oknu. Ko se je vrnila domov, je lastnica opazila velik nered in ugotovila, da je izginilo več dragocenih predmetov. Poklicala je karabinjerje, ki so si ogledali kraj tatvine in so uvedli preiskavo.

Tatovi so po podvigu zbežali in so se za njimi izgubile vse sledi.