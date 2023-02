Poljski veleposlanik pisal Primorskemu dnevniku o nacističnih pokolih

Poljski veleposlanik v Sloveniji Krzysztof Olendzki je pisal Primorskemu dnevniku v zvezi s člankom (22.1.2023) o nacističnih pokolih v Karniji in o odškodninah, ki jih je nemška država dolžna sorodnikom žrtev. V članku, ki ga je podpisal Sandor Tence, je govor o vlogi, ki jo pri odškodninskih tožbah igra občinski odbornik v Paluzzi Fabrizio Dorbolò, ki je po rodu iz Beneške Slovenije.

Diplomatski predstavnik Varšave je »z začudenjem zasledil zapis, da so bili med izvajalci navedenega zločina, poleg Nemcev SS-divizije Branderburg in pripadnikov južnotirolske enote Karstjäger (gre za SS enoto), tudi poljski kolaboracionisti. Poljsko zgodovinopisje ne pozna primerov, da bi državljani Poljske ali Poljaki na splošno, kot posebna narodnostna oz. etnična skupina, sodelovali z nemškimi nacističnimi silami in bi bili kot taki vključeni v vojne zločine. Seveda obstajajo tudi posamezni primeri, ko je prihajalo do sodelovanja z okupatorjem s strani posameznikov poljskih državljanov, vendar je iz Vašega prispevka mogoče razbrati, da je opisane zločine izvedla poljska narodnostna oz. etnična skupina«.

Na veleposlanikovo pismo se je odzval novinar Tence.