Pomazali dvojezične table na Koroškem

Po večletnem premoru so dvojezične table na južnem Koroškem spet postale tarče protimanjšinskih skrajnežev. S sobote na nedeljo so pomazali dvojezični tabli v krajih Pliberk, Drveša vas in Libuče v občini Pliberk ter tudi v Škocjanu. Obe občini sta v okraju Velikovec. Neznani storilci so slovensko ime na krajevnih tablah premazali s črno barvo.

Vandalsko dejanje sta že obsodila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in župan občine Globasnica Bernard Sadovnik, predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.