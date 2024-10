Pomorski avtobusi s polno paro

V prvih desetih mesecih in pol so motorne ladje podjetja Delfino verde prepeljale 260 tisoč potnikov, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na relaciji Trst - Milje je koncesionar za izvajanje javnega prometa na morju, lastnik podjetja je Silvano Peric, od začetka tega leta do danes prepeljal 135 tisoč potnikov, za sezonsko povezavo na relaciji Trst - Barkovlje - Grljan - Sesljan se je odločilo 86 tisoč potnikov, odličen rezultat pa je zabeležila tudi eksperimentalna sezonska linija za uporabnike barkovljanskih kopališč, ki se imenuje Miramar. Od začetka julija do konca septembra je na krov ladje, ki ima sicer kapaciteto 150 potnikov, stopilo več kot 30 tisoč potnikov.

Rekordne številke je upravitelj pomorske povezave, mestni prevoznik Trieste Trasporti v družbi ladjarja in lokalnih politikov predstavil včeraj na krovu ene od ladij iz Pericove flote. Predsednik tržaškega mestnega prevoznika Maurizio Marzi Wildauer je uvodoma dejal, da vidi v okrepljenih pomorskih povezavah prihodnost tržaške mobilnosti. Spomnil je, da so letos poleti vzpostavili novo eksperimentalno morsko povezavo s Starim pristaniščem in Čedazom, ker so dobili sredstva iz deželne blagajne.

