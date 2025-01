Ponekod že zadišalo po pomladi

Ob sončnem vremenu je danes ponekod prehodno že zadišalo po pomladi. Najvišje dnevne temperature so se v FJK marsikje povzpele do okrog 15 stopinj Celzija ali še rahlo višje. Najtoplejša kraja v deželi sta bila Ariis na Videmskem, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najvišjo temperaturo 15,6 stopinje Celzija in Gorica oz. goriško letališče, kjer je namerila 15,3 stopinje Celzija. Tretji najtoplejši kraj v deželi je bil Červinjan s 15 stopinjami Celzija. Najhladneje v nižinah je bilo v Trstu, kjer so ob morju namerili 10,6 stopinje Celzija.

Nebo bodo ponoči postopno prekrili oblaki. Jutri in v soboto bodo naši kraji prehodno spet pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov in bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo zlasti v soboto možno rahlo rosenje ali bo padlo nekaj kapelj dežja. Zapihala bo burja.

V nedeljo se bo spet razjasnilo in bo povečini sončno. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V ponedeljek bo povečini sončno, pihala bo šibka do zmerna burja.