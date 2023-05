Poplave v Emiliji - Romanji terjale več žrtev

Število smrtnih žrtev neurja in poplav, ki so prizadele italijansko deželo Emilija - Romanja, se je povzpelo na devet. Predsednik dežele Stefano Bonaccini je opozoril, da več ljudi še vedno pogrešajo, doslej pa naj bi evakuirali že več kot 13.000 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Doslej so v Emiliji-Romanji evakuirali že več kot 13.000 ljudi, od tega približno 3000 v Bologni, okrog 5000 v Faenzi in še 5000 v Ravenni, je dejal Bonaccini. Smrtonosno neurje in poplave, ki so prizadeli severovzhodni del Italije, je primerjal s potresom leta 2012, v katerem je umrlo 27 ljudi.

Regionalni železniški promet je v Emiliji - Romanji je medtem še naprej onemogočen. Okoli 50.000 ljudi je ostalo brez elektrike, 100.000 ljudi pa brez mobilnega omrežja, je dejal minister za civilno zaščito Nello Musumeci.