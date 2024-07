Poškodoval se je 50-letni soteskar

Gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne policije so danes med 12.45 in 13.30 bili na delu v soteski potoka Simon na območju občine Kluže, kjer se je poškodoval 50-letni švicarski državljan. Med spustom v sotesko se je močno udaril v gleženj. Drugi soteskarji, ki so bili z njim, so poklicali na pomoč. Na kraj je priletel reševalni helikopter, s katerega sta se z višine 75 metrov do poškodovanega soteskarja spustila reševalec in zdravnik. Naložili so ga na nosila in ga nato z vitlom potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v tolmeško bolnišnico. Zdravniki domnevajo, da si je zlomil gleženj.

Ostali soteskarji so nadaljevali s svojo dejavnostjo, pri čemer so jih reševalci opozorili, da bodo čez dan lahko nastajale nevihte.