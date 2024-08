Poskus umora na Tolminskem

Policisti so prejšnjo sredo na Tolminskem obravnavali poskus umora, poročajo Primorske novice. Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, je 45-letna osumljenka onesposobila in nato napadla ter poškodovala starejšega moškega, s katerim sta v sorodstvenem razmerju. Najhujše posledice so preprečile osebe, ki so bile v bližini.

Policijo so o kaznivem dejanju zoper življenje in telo na Tolminskem obvestili minulo sredo nekaj pred 8. uro. Na kraj so napotili tolminske policiste in kriminaliste sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so ugotovili, da je 45-letna osumljenka moškemu, ki ga je napadla, poskušala odvzeti življenje. Pri tem je uporabila različne predmete. Najhujše posledice so preprečile osebe v bližini, ki so oškodovancu pravočasno priskočile na pomoč.

Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, o kaznivem dejanju so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

Osumljeni so odvzeli prostost in jo pridržali, po končani preiskavi pa so jo naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njo odredil sodni pripor, so še sporočili s PU Nova Gorica.