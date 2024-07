Požar na Krasu omejen, ni pa še pogašen

Velik požar, ki je v četrtek izbruhnil na Trstelju in Kačniku na Krasu, so gasilci ponoči, kljub temu da jim je nagajala burja, uspeli obkrožiti in je zdaj omejen. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo danes, 19. julija, zjutraj še povedal nočni vodja intervencije Boris Peternelj, ogenj sicer še ni pogašen, a je pod nadzorom. Zgodaj zjutraj ni bilo videti odprtih plamenov. Po Peterneljevi oceni je gorelo še na okrog 100 hektarjih površin, potem ko smo včeraj poročali, da je požar zaobjel približno 150 hektarjev gozdnate površine. »Z ekipami smo požarišče obkrožili in zadeve spravili pod kontrolo. Požar še ni pogašen, na določenih delih se še pojavlja tlenje materiala,« je dejal Peternelj.

Zjutraj so poskrbeli med drugim za menjavo ekipe, ki bo zadolžena za čiščenje robu požarišča in končno gašenje z upanjem, da uspejo požar danes do konca dne sanirati. To bo sicer odvisno tudi od vremena, je opozoril Peternelj. Na teren tudi danes prihajajo letalske sile – dva air tractorja in dva helikopterja –, ki bodo nadaljevale gašenje.

Iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko so zjutraj sporočili, da je pri nočnem gašenju in obvladovanju požara sodelovalo več kot 400 gasilcev, v veliko pomoč pa jim je bil tudi brezpilotni letalnik, s katerim so nadzorovali goreče območje.

Posamezna žarišča se sicer pojavljajo tudi še zaradi vetra, ki je že v četrtek oteževal gašenje, a je ta proti jutru izgubljal na moči.