Pozor na današnjo stavko

Včeraj je deželno upravno sodišče v Laciju odločilo, da je odločba ministra za infrastrukture in promet Mattea Salvinija, ki 24-urno stavko sindikata USB omejuje na štiri ure, neutemeljena, saj so organizatorji današnje stavke v naprej zagotovili potniški promet v najbolj problematičnih urah. Posledično so člani USB roke prekrižali že sinoči ob 21. uri, lokalni in medkrajevni prevozi pa bodo zagotovljeni od 6. in 9. ure ter od 12. do 15. oziroma 16. ure.

Deželno vodstvo sindikata USB je v sporočilu za javnost izrazilo veliko nezadovoljstvo nad delom sindikatov CGIL, CISL in UIL, ki si spričo nevzdržni rasti cen, zaradi katerih italijanske družine komaj shajajo, ne upajo predlagati stvarnih rešitev. Še bolj kritično pa je do italijanske vlade, ki ni pripravljena prisluhniti državljanom in raje kot v gospodarstvo vlaga v oboroževanje.

Minister Salvini je odločitev sodišča že izkoristil za nov napad na sodno vejo oblasti. Dejal je, da so za vse težave, ki jih bodo imeli danes ljudje, odgovorni sodniki.