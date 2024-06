Pravega in vztrajnega poletja še ne bo

Pravega poletja z dolgotrajnejšimi obdobji vremenske stanovitnosti in višjimi temperaturami v bližnji prihodnosti še ne gre pričakovati. Vsaj do konca prihodnjega tedna se bodo namreč občasne okrepitve subtropskega anticiklona vrstile s pronicanji hladnejšega severnega zraka.

Po obdobjih prevladujočega sončnega in poletno toplega vremena bo severnejši zrak prinašal nekaj več spremenljivosti in občasno nestanovitnost z nekoliko nižjimi temperaturami.

Pozitivni val z okrepitvijo subtropskega anticiklona bo na vreme pri nas vplival v tem koncu tedna, ki bo tako povečini sončen in topel. Od ponedeljka pa se bo več dni, razen morebitnih občasnih krajevnih izjem, živo srebro povečini zadrževalo pod 30 stopinjami Celzija, mestoma med večjo spremenljivostjo lahko tudi za več stopinj Celzija nižje. Tudi noči bodo za ta čas kolikor toliko prijetne. Večje vročine v prihodnjem tednu torej ne bo. Prevladovalo pa bo nekoliko bolj spremenljivo vreme. Po delni jasnini, ki bo pogostejša v dopoldanskih urah, se bodo pojavljali oblaki, pri čemer bodo mestoma nastajale krajevne plohe in nevihte. Možnost za nastajanje krajevnih ploh in neviht bo po zdajšnjih izračunih nekoliko večja v ponedeljek, nato pa v naslednjih dneh zlasti v popoldanskih urah in v goratem svetu ter obrobno drugod. Več sonca bo ob morju.

Dolgotrajnejšega sončnega vremena s popolno jasnino tudi v prihodnjem tednu, kot kaže, ne gre pričakovati. Vsaj od časa do časa bodo sončna obdobja prekinili oblaki in krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.