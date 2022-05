Subtropski anticiklon nam bo do vključno petka še zagotovil predčasne poletne razmere z občasno krajevno nestanovitnostjo, od sobote pa bo popustil pred obsežnim območjem hladnega severnega zraka, ki bo doseglo Alpe. Vdor občutno hladnejšega zraka bo ob koncu tedna destabiliziral ozračje, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, prišlo pa bo tudi do občutne osvežitve. Zapihala bo burja, ki bo občasno močna, ozračje se bo v povprečju ohladilo za vsaj kakih šest ali sedem stopinj v primerjavi z zdajšnjimi temperaturami, mestoma bo ohladitev lahko tudi občutnejša. Živo srebro se bo, kot kaže, naglo spuščalo v noči na nedeljo.

Od danes (srede) do vključno petka bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Več spremenljive oblačnosti bo v gorah in v severnih predelih dežele, kjer bodo zlasti danes nastajale posamezne plohe in nevihte.

Jutri in v petek bo povečini sončno, ponekod občasno spremenljivo, plohe in nevihte bodo manj pogoste in verjetne. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes do okrog 28 stopinj Celzija, jutri in v petek v nižinah preko 30 stopinj Celzija. Ob morju bo za kakšno stopinjo Celzija manj vroče.

V soboto čez dan se bo spremenljivost povečala, nastajala bo kopasta oblačnost, iz nje pa krajevne plohe in nevihte. Ni izključeno, da bo med njimi tudi kakšna močnejša. Zapihala bo burja, ki se bo zvečer okrepila. Vročina bo čez dan malo popustila, v noči na nedeljo pa bo ohladitev občutnejša.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, mestoma bodo lahko še nastale posamezne plohe ali nevihte. Občutno hladneje bo kot v preteklih dneh. Predčasno poletje se bo prehodno zaključilo. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 20 stopinj Celzija, pihala pa bo okrepljena burja, ki bo povečevala občutek ohladitve. Čez dan bodo možne razjasnitve. Noč bo v primerjavi z minulim dogajanjem kar mrzla.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nato vreme postopno umirjalo, možna pa bo še občasna nestanovitnost. Iz dneva v dan bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo še razmeroma hladno, v sredo pa bodo najvišje dnevne temperature predvidoma okrog ali malo nad 25 stopinj Celzija.