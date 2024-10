Pri Obiju avtomobil podrl žensko

Koprski policisti so včeraj ob 17.26 posredovali v bližini trgovskega centra Obi v Kopru, kjer je avtomobil podrl žensko. Na kraju so ugotovili, da je 52-letna Koprčanka prečkala cesto na prehodu za pešce iz smeri Barke proti Obiju, kjer jo spregledal 79-letni voznik osebnega avtomobila, sicer turški državljan in vanjo trčil. Ženska, ki je po trčenju padla na vozišče, se je hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v SB Izola. Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesrčee iz malomarnosti.