Pri Tipani z avtomobilom zgrmela 30 metrov v grapo

Gasilci iz Gumina, gasilska enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF iz Vidma in helikopter Drago, ki je priletel iz Benetk, so danes posredovali na pokrajinski cesti št. 38 na območju občine Tipana v Benečiji, kjer je avtomobil zgrmel 30 metrov v grapo. Na kraju so skupno z reševalci deželne službe 118 in z gorskimi reševalci rešili voznico iz razbitin in jo na nosilih prenesli na cesto. Tam jo je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Gasilci so nato še zavarovali poškodovano vozilo.