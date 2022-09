Pribežnike prevažal v podvozju tovorne prikolice

Ajdovski policisti so včeraj ponoči na hitri cesti H4 iz predora Vipavski križ proti Novi Gorici ustavili 44-letnega voznika avtomobila s tovorno prikolico za prevoz avtomobilov, bosanskih registrskih številk, poročajo Primorske novice.

V predelanem delu podvozja na prikolici so odkrili štiri prebežnike, stare 20, 24, 27 in 28 let, vsi so državljani Indije. Zaradi morebitnih poškodb so vse štiri kasneje pregledali v šempetrski bolnišnici. Po tem, ko so jih odpustili iz bolnišnice, so prebežniki izrazili namero za mednarodno zaščito. Odpeljali so jih v Azilni dom v Ljubljano.

44-letnemu vozniku, državljanu BiH so policisti odvzeli prostost in izročili v nadaljni postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.