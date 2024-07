Začetek festivala Amidei v znamenju najmlajših

V Gorici se je včeraj začel 43. festival za nagrado Sergio Amidei, ki bo do 17. julija potekal v Hiši filma in na Travniku. Včeraj v dopoldanskem času so prvi prišli na svoj račun otroci, katerim že več let posvečajo sekcijo Amidei Kids. V Kinemaxu sta se zavrtela kratka filma Pat & Mat. Proiettore in Professor Balthazar. Maestro Koko ter animirani film Le avventure del piccolo Nicolas. Med navdušenimi gledalci v dvorani so bili tudi otroci, ki obiskujejo poletno središče Dijaškega doma in poletno središče Srečanja.