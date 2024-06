Prihaja vrhunec praznovanja 1500 let obstoja Kopra

Ta konec tedna prinaša vrhunec celoletnega praznovanja 1500 let obstoja Kopra. Katoliška cerkev namreč 19. junija obhaja god sv. Nazarija, prvega koprskega škofa, ki naj bi po izročilu prišel v mesto leta 524. Na Prešernovem trgu bo dvodnevni sejem s predstavitvijo istrske tradicije. V nedeljo bodo po 70 letih obudili običaj procesije po ulicah.

Tridnevni program so v sodelovanju z Mestno občino Koper pripravili Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Škofija Koper in italijansko središče Carlo Combi Koper.

Na dvodnevnem sejmu se bodo predstavile krajevne skupnosti, društva, umetniki, obrtniki in drugi ustvarjalci, so napovedali v zavodu. Kot sobotno atrakcijo so izpostavili starodobno gasilsko vozilo, s katerim se bodo pripeljali člani Turističnega društva Dekani. Potekala bo tudi predstavitev oblikovanja gline na lončarskem vretenu. V nedeljo dopoldne bodo na sejmu prikazali tradicionalno družabno igro mora. Obiskovalcem bodo predstavili avtohtone istrske vinske sorte in oljčna olja.

Veliko pozornosti bo namenjene sivki, saj je bila ta rastlina tradicionalno povezana s praznikom zavetnika mesta. Na ta dan so nekoč ulice okraševali z vejicami sivke, ki so jo imenovali klasje sv. Nazarija. Tudi ta običaj so letos obudili. Na sejmu bodo med drugim prikazali postopek pridobivanja eteričnih olj in drugih izdelkov. Pripravili bodo tudi krofe s sivkino kremo.

V koprski stolnici bo drevi ob 20. uri koncert sakralne glasbe v izvedbi Obalnega komornega orkestra in organista Wladimirja Matešića.

V nedeljo dopoldne bo z Gortanovega trga krenil sprevod z relikvijami prvega koprskega škofa. Običaj bodo obudili prvič po letu 1954. Verniki se bodo ob spremljavi Pihalnega orkestra Koper napotili po Pristaniški ulici do Kidričeve, po kateri bodo prišli do Titovega trga in stolnice, kjer bo maša. Po maši bo na Titovem trgu zaigrala skupina Mužika sv. Lazar iz Boršta, ki bo nato obiskovalce pospremila na Prešernov trg, kjer bo sejem.

Povezani dogodki se bodo vrstili tudi prihodnji teden. V torek po večerni maši v stolnici bodo na pročelju Pretorske palače ob glasbeni spremljavi predvajali posnetke iz zgodovine Kopra. V sredo, na god sv. Nazarija, bo v stolnici slovesno somaševanje duhovnikov.

V četrtek bodo v palačah Gravisi in Tarsia odprli razstavo z naslovom Sv. Nazarij in Koper - zgodovina, pobožnost, umetnost, tradicija in zapuščina Serenissime. V petek bo otvoritev prenovljenega mestnega stolpa, v katerem je tudi zvon sv. Nazarija, najstarejši delujoči zvon v Sloveniji. Naslednjo soboto bodo priredili romanje v Boršt.

Nazarij naj bi se rodil med letoma 470 in 480 v kraju Elpidium blizu Kopra in številni menijo, da je to prav današnji Boršt. O njem izročilo pravi še, da naj bi bil posvečen za škofa leta 524 in položaj zasedal 33 let. V Koper naj bi prišel tako, da je hodil po gladini morja, ki je takrat z vseh strani obdajalo mesto. Leta 557 naj bi ga pokopali v stolnici. Njegove posmrtne ostanke so dolgo skrivali pred barbari. Ko so leta 1380 Genovčani oplenili mesto, so relikvije odnesli s seboj. V Koper so jih vrnili leta 1422, od takrat pa so zakopane v sarkofagu za škofovim sedežem.