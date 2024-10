Prijeli spolnega nadlegovalca

Policisti Policijske postaje Izola in koprski kriminalisti so v ponedeljek zvečer na podlagi obvestila občanke aretirali 19-letnega državljana Kosova, ki je osumljen spolnega nadlegovanja vsaj enajstih žensk.

Med drugim in sedmim oktobrom se je na policijski postaji v Izoli zglasilo enajst oškodovank. Policistom so povedale, da jih je mlajši moški, tako v dnevnem kot v nočnem času, na območju centra Izole zasledoval. Nagovarjal jih je k spolnim uslugam in jim za to ponujal denar. Kljub njihovi odločni zavrnitvi, jih je s silo prijemal ali poskušal prijemati za intimne predele. Ko so mu zagrozile, da bodo poklicale policijo, je nadlegovalec pobegnil.

Izolski policisti in kriminalisti iz Kopra so nemudoma pričeli z intenzivno preiskavo. Storilca spolnih nadlegovanj so prijeli v ponedeljek zvečer na območju Izole. Za njegovo prijetje je bilo ključno obvestilo občanke: policija je namreč javnosti posredovala opis nadlegovalca in prosila za pomoč pri njegovi identifikaciji.

19-letniku so policisti odvzeli prostost. Osumljen je kaznivega dejanja spolnega nasilja, za kar mu grozi do pet let zaporne kazni. Osumljenca so policisti odvedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrajnega sodišča v Kopru, ki je zanj včeraj odredil pripor.