Trčenje osmih avtomobilov je ohromilo promet

Malo pred 9. uro se je med krajema Meolo ter San Doná na avtocesti A4 v smeri Trsta pripetila nesreča, v katero je vpletenih osem avtomobilov. Po prvih poročilih naj bi bilo pet ranjenih, vzroki nesreče pa še niso znani. Na kraj nesreče so priskočili reševalni helikopter, gasilci, policija ter avtocestno osebje.

Promet je tudi sicer zgoščen, poročajo iz podjetja Autostrade Alto Adriatico, na cestninskih postajah so opazili skoraj 10-odstotni porast pretoka. Pri Moščenicah je kolona štirikilometrska, zato preusmerjajo vozila iz avtoceste pri Vilešu.

Po dveh urah od nesreče je stanje med Benetkami in Trstom še zapleteno, poročajo iz Autostrade Alto Adriatico. Podjetje je na kraj nesreče prišlo s kombijem s steklenicami hladne vode za potnike, ki so obtičali v koloni. Medtem so intenzivno na delu, da bi odstranili zadnje razbitine. Avtomobile, ki prihajajo iz Benetk, preusmerjajo iz avtoceste pri Meolu.