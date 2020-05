Prosecco bo odslej tudi rožnate barve

Penini Prosecco Doc se je pretekli četrtek uradno pridružila penina Prosecco Doc Rosè. Italijanski Vsedržavni odbor za vina pri kmetijskem ministrstvu je soglasno odobril predlog o spremembi norm za proizvodnjo penine Prosecco Doc, ki predvideva uvedbo nove tipologije penine, Prosecco Rosè. »Rožnatost« penine bo zagotavljala prisotnost grozdja črnega pinota, in sicer v deležu od najmanj 10 do največ 15 odstotkov. V Trevisu so ob novici bogato nazdravili, saj so z »uzakonitvijo« nove penine dosegli dva cilja. Prvič: odslej bodo lahko penino Prosecco Rosè proizvajali le na območju, na katerem proizvajajo zaščiteno penino Prosecco Doc, to je v tistih pokrajinah Veneta in v Furlaniji ter na Tržaškem, ki jih je zakoličil za kraške vinogradnike žalostno znani »protokol« iz leta 2009. Drugič: konzorcij pridelovalcev penine Prosecco bo lahko obogatil vinsko tržišče z novim proizvodom, za katerega računajo naj bi jim do kakih 15 odstotkov povečal že itak visoko prodajo.

