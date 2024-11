Rai o italijanskem Trstu leta 1918

Oddaja Passato e Presente (Preteklost in sedanjost) bo jutri skočila nazaj v čas, ko so novembra 1918 v Trstu zaplapolale italijanske zastave. Ogledati si jo bo mogoče ob 9.15 in 14.20 na kanalu italijanske državne televizije Rai Storia.

Voditelj Paolo Mieli in profesor Antonio Gibelli se bosta poglobila v dogodke po bitki pri Vittoriu Venetu, ki je zagotovila razpad Avstro-Ogrske monarhije, lahko beremo v napovedi oddaje. V ospredju sicer ne bo le Trst, temveč tudi Trento. V obe mesti so 3. novembra 1918 vkorakali italijanski vojaki in ju proglasili za svoji, še piše.

Strokovnjaka se bosta med drugim posvetila zgodbam italijanskih iredentistov, kot so Cesare Battisti, Nazario Sauro in Giani Stuparich.