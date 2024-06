Razkrili sestavo maturitetnih komisij

Znane so sestave maturitetnih komisij, ki bodo bdele nad potekom letošnjega državnega izpita na drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki se bo na vseh šolah v državi začel 19. junija ob 8.30. Seznam predsednikov ter notranjih in zunanjih članov je bil včeraj objavljen na spletni strani Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK.

Kdo bodo predsedniki

Na tržaških drugostopenjskih srednjih šolah bo maturitetnima komisijama za jezikovno in klasično smer na liceju Franceta Prešerna predsedovala Eva Sancin, na znanstvenih smereh (A in B) pa bo predsednik Peter Černic. Na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška bo komisijama za obe smeri predsedovala Flavija Bezeljak.

Na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana bo na smeri elektronika predsednica komisije Vesna Danieli, na kemijski in mehanski smeri pa Mara Petaros. Primož Strani bo na tehniškem zavodu Žige Zoisa predsedoval maturitetnima komisijama na obeh smereh, ki sta uprava, finance in marketing ter gradnje, okolje in prostor.

Na Goriškem bo predsednik maturitetnih komisij za humanistično in klasično smer liceja Trubar-Gregorčič Aleš Lojk, na smeri uporabne znanosti pa bo komisiji predsedoval Walter Auber, ki bo tudi predsednik komisije za smer informatika na zavodu Jurija Vege. Na zavodu Zois pa bo tako na smeri uprava, finance in marketing kot na turistični smeri maturitetnima komisijama predsedovala Loredana Guštin.