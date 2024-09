Reševali pohodnico iz Nadiških dolin

Gorski reševalci iz Vidma in reševalci finančne policije so danes popoldne posredovali na stezi, ki pelje do plezališča Detules Furlanes na območju občine Bardo, kjer se je poškodovala 64-letna pohodnica iz Nadiških dolin. Med padcem se je močno udarila v gleženj in ni mogla več naprej. Reševalci so jo na kraju stabilizirali, nato so jo naložili na nosila. Z vrvmi so jo spustili s strmega in krušljivega predela na bolj dostopno mesto in jo nato pospremili na varno. Odločila se je, da se bo sama odpravila na urgenco.