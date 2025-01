Rešili delfina, ki je nasedel na sipini

Gasilci iz Lignana so imele danes neobičajno reševanje. V laguni pri Lignanu so namreč priskočili na pomoč delfinu, ki je nasedel na sipini. Žival so reševalci s plovili dosegli malo po 9. uri. Pridružili so se jim veterinarji in raziskovalci Miramarskega morskega rezervata. Reševanju so prisostvovali tudi raziskovalci Fakultete za biomedicino Univerze v Padovi, člani društva za raziskovanje delfinov in želv v severnem Jadranu DelTA, raziskovalci laboratorija Shoreline s Padrič in raziskovalci piranskega društva Morigenos.

Žival so reševalci najprej naložili na posebna nosila, neke vrste mali gumenjak. Veterinar je delfina pregledal in ugotovil, da je v dobrem znanstvenem stanju, na kar so žival odpeljali na odprto morje in jo izpustili. Delfin je tako lahko spet svobodno zaplaval. Intervencija se je zaključila okoli 15.30.